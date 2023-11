Angelus, Papa: "Non mi affaccio alla finestra, ho i polmoni infiammati"

"Ringraziamo Dio per la tregua a Gaza"

"Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c'è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati - ha detto il Santo Padre nell'appello letto da monsignor Braida -. Preghiamo che lo siano al più presto tutti: pensiamo alle loro famiglie. Che entrino a Gaza più aiuti umanitari, e che si insista nel dialogo: è l'unica via, l'unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole pace".