Andria (Bari), figlio di 11 anni cade da un trattore ma il padre dà la colpa a un pirata della strada: indagato

Le incongruenze nel racconto

Dopo la segnalazione fatta dai medici alla questura, sono iniziate le indagini che si sono basate non solo sulla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza delle zone indicate dall'uomo ma anche sul suo racconto che - fanno sapere gli investigatori - evidenziava alcune incongruenze. Dagli accertamenti, condotti dagli agenti della squadra mobile con il coordinamento della Procura, è emerso che il bambino è rimasto ferito dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre che viaggiava per le strade della città a velocità sostenuta.