Secondo il giudice, "non può individuarsi in capo agli odierni indagati una serie di condotte complessivamente inadeguate alla luce del cosiddetto obbligo di garanzia". In riferimento al caso specifico dell'orsa Jj4, si precisa che "le modalità protettive ipotizzate dalla Provincia sono state oggetto di specifico contenzioso che non consentiva la loro attuazione in concreto". Sempre il giudice rileva che "nel complesso, non emerge una condotta omissiva colposa". Per l'avvocato della difesa, il provvedimento del gip "rappresenta la chiusura corretta di una vicenda giudiziaria che non toglie la tragicità della morte di Andrea Papi, ma certifica il corretto agire del presidente Maurizio Fugatti".