Andrea, morto a 12 anni di pertosse: l'ospedale di Chivasso lo aveva dimesso tre volte in 48 ore

Nella relazione, Marchesi suggerisce un'ulteriore perizia a cura di un pediatra per valutare l'adeguatezza delle cure prestate dalle equipe mediche dell'ospedale di Chivasso che hanno visitato il giovane. Il fascicolo, per il momento, è ancora a carico di ignoti. Il ragazzino, che giocava nel Gassino-San Raffaele era deceduto dopo un ricovero d'urgenza all'ospedale regina Margherita. La situazione era infatti precipitata dopo le tre dimissioni dal nosocomio di Chivasso. Tra i principali sintomi, Andrea aveva una tosse definita "abbaiante", fin dalla prima visita in pronto soccorso e l'ipotesi iniziale era quella di una polmonite. Nonostante il vaccino e il conseguente richiamo, il bambino aveva contratto il batterio che aveva portato all'infezione ai polmoni.