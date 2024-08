Ancora sospesa l'Alta velocità Roma-Napoli, treni in ritardo fino a 3 ore

Alla stazione Centrale di Milano i passeggeri stanno vivendo in queste ore diversi disagi per i ritardi dovuti alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli, ma non si registrano situazioni particolarmente critiche o complesse. Come informano da Ferrovie dello Stato, c'è stata una "riprogrammazione dell'offerta", ovvero sono stati aggiornati gli orari delle partenze e degli arrivi, ma i treni continuano a partire.