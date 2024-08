Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo a Calangianus, in Gallura. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il rogo interessa numerose aziende agricole e abitazioni che sono state evacuate per precauzione. Il fuoco sta lambendo anche il centro abitato. È stato richiesto il supporto di tre Canadair e dell'elicottero "Drago" dei vigili del fuoco proveniente da Alghero. Da terra stanno intervenendo tre squadre.