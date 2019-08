Ancona, si tuffa ma finisce contro scogli: 22enne morta in ospedale

E' morta Sofia Perelli, la 22enne di Perugia che l'8 agosto si era tuffata in mare e, a causa di un'onda, era andata a sbattare contro gli scogli. La giovane, che quel giorno era in compagnia di un'amica a Sirolo, in provincia di Ancona, era stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e portata in ospedale ma le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso avvenuto dopo sei giorni di agonia. .