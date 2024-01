Ancona, voleva far ricoverare paziente: guardia medica aggredita

Una guardia medica è stato aggredito dai parenti di un'anziana che aveva visitato a casa.

Il dottore, un maceratese di 60 anni, che presta servizio per conto della sanità regionale pubblica nella postazione di Filottrano (Ancona), è stato ferito a una spalla ed ha subito la rottura di un strumento medico di lavoro perché voleva chiamare il 118 e far portare la paziente in ospedale. La vicenda è trapelata ora che i due aggressori, si tratta di un fratello e una sorella, i figli della malata soccorsa, sono finiti a processo in tribunale per lesioni aggravate.