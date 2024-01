Ancona, prof accusato di molestie e maltrattamenti da tre studentesse per vendetta: assolto dopo sei anni

Assolto dalle accuse di molestie e di maltrattamenti

Di Presa, fisioterapista con abilitazione all'insegnamento, si occupava del sostegno a un'alunna disabile di terza media e, in caso di necessità, di supplenza. Secondo il racconto del "Quotidiano nazionale", due studentesse lo avevano accusato di molestie sessuali mentre la ragazzina disabile aveva parlato di maltrattamenti, con il prof che l'avrebbe schiaffeggiata in classe e le avrebbe tirato i capelli. Ma la sentenza in primo grado ha assolto il docente dalle accuse di violenza sessuale e quella in Corte d'appello ad Ancona lo ha scagionato anche dai maltrattamenti.