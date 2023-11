Ancona, cura rivoluzionaria per un paziente colpito da infarto: i medici lo fanno pedalare prima dell'intervento

Il dottor Marco Marini, responsabile dell’unità di terapia intensiva cardiologica dell’azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ha dichiarato a Il Resto del Carlino che la gestione multidisciplinare del paziente è stata eccellente.

La riabilitazione e poi l'intervento

L'uomo - ha spiegato Marini - "è stato trattato con l’Impella, uno strumento che attraverso l’arteria femorale (o ascellare) arriva al cuore, pompando sangue nell’aorta per il mantenimento della perfusione idonea al funzionamento corretto degli organi. Dopodiché ha iniziato a pedalare con un cicloergometro da letto. Il fatto di riabilitare il paziente e di farlo mettere in piedi prima di un simile intervento garantisce un post (e un peri) operatorio migliore”. Dopo un intervento di assistenza meccanica al circolo definitiva, "il paziente - ha aggiunto Marini - è stato estubato e l’indomani era già in piedi. In genere, i pazienti di questo tipo impiegano fino a 3 mesi per tornare a camminare".