Ancona, muore durante il parto: il feto era già deceduto a fine gravidanza

Aperta un'indagine - La donna era residente a Loreto (Ancona). Il suo decesso, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è stato comunicato dalla direzione dell'azienda ospedaliera alla magistratura che valuterà gli accertamenti da disporre e nel frattempo ha avviato un'indagine.



Caso di morte in utero - Quando la donna si era presentata per l'ultimo monitoraggio, era emerso che il feto non aveva più battito: si è trattato, dunque, di un caso di morte in utero. Nella fase di induzione del parto vaginale, le condizioni della 35enne sono poi precipitate e ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile.



La procura indaga per omicidio colposo - Nel frattempo la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento contro ignoti. Il pubblico ministero di turno, Irene Bilotta, ha disposto l'autopsia sulla donna ed eventualmente anche sul feto prima di passare il fascicolo al pm Serena Bizzarri.