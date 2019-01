Ancona, adescavano ragazze minorenni per fotografarle: due arresti

Fotografavano e in alcuni casi abusavano di minori. Per questo due fotografi, uno professionista di 72 anni e l'altro amatoriale di 38, sono stati arrestati dai carabinieri di Fabriano per atti sessuali con minori, induzione alla prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e anche di violenza sessuale su minori. L'indagine è partita dalla segnalazione di una mamma insospettita dal comportamento della figlia.