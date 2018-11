Anche i ricchi piangono. E vanno al discount. Le telecamere di "Stasera Italia" ai Parioli di Roma, quartiere residenziale e benestante della capitale. Anche qui, i borghesi vanno a caccia di offerte e sconti nei supermercati low cost. "Soldi non ce ne sono più come una volta", dice una signora visibilmente benestante "Meglio spenderli per altro, no?". "Si cerca di risparmiare quello che si può", l’ammissione di un altro signore che di mestiere fa il pilota. Anche i commessi dei discount hanno notato il fenomeno dei ricchi che vogliono risparmiare: "Ce ne sono tanti e li individui da come vengono vestiti". Tutto per colpa dell'incertezza politica che spaventa anche chi ha i conti solidi e gli stipendi sicuri.