Amianto nelle navi, assolti 8 ammiragli della Marina

Otto ammiragli della Marina, imputati a Padova nel processo bis per i militari morti a causa dei tumori provocati dalle presenza di amianto nelle navi, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura, secondo cui i vertici della Marina non avevano autonomia di spesa del budget assegnato e non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo amianto nelle navi.