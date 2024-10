Amianto, in dieci anni 17mila morti per mesotelioma in Italia

Tra il 2010 e il 2020, ogni anno in Italia, sono decedute per mesotelioma in media 1.545 persone (1.116 uomini e 429 donne) per un totale di quasi 17.000 casi. Nell'80% dei casi è dovuto all'esposizione all'amianto. Sono i dati del nuovo rapporto Istisan "Impatto dell'amianto sulla mortalità. Italia, 2010-2020", pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Il mesotelioma è un tumore aggressivo, ad alta letalità che colpisce le cellule del mesotelio, il tessuto sottile che ricopre gli organi interni. Le Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria presentano un numero di decessi per 100mila abitanti maggiore della media nazionale.