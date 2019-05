Amazon in carcere, i detenuti di Roma e Torino lavoreranno per il colosso dell'e-commerce

Amazon arriva anche tra le mura del carcere . Il colosso americano fondato da Jeff Bezos ha infatti firmato un accordo con le case circondariali di Le Vallette , a Torino, e di Rebibbia , a Roma. Ad annunciare l'intesa è stato proprio il direttore del penitenziario piemontese, Domenico Minervini. Il patto prevede che alcuni detenuti vengano impiegati come magazzinieri e supporto alla logistica sia a Torino sia a Roma.

"Si tratta di un importante accordo, con un'azienda internazionale e seria" , ha spiegato a Repubblica Minervini. Nel carcere di Torino saranno messi al lavoro per Amazon una decina di detenuti, che svolgeranno le proprie mansioni in un capannone. I detenuti saranno retribuiti ma ancora non è chiaro a quanto ammonterà il compenso e chi farà effettivamente parte del progetto.