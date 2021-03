Amatrice, compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 500mila: la sua casa era stata distrutta dal terremoto

Ansa

Un uomo di Amatrice, la cui casa è stata distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016, ha vinto 500mila euro grazie a un gratta e vinci "Battaglia Navale" da 5 euro. La giocata fortunata è stata effettuata la mattina del 4 marzo nella Tabaccheria Rubei, all'interno del Centro Commerciale "Il Triangolo", del comune in provincia di Rieti. "Una bravissima persona del posto, che sì ha avuto come tutti qui problemi a causa del sisma", dice del vincitore il titolare dell'esercizio commerciale Stefano Rubei, senza aggiungere altri dettagli per mantenere la riservatezza dell'uomo.