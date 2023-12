Amanda Knox: "Non ho paura di tornare in Italia per difendermi"

Amanda Knox tornerà in Italia, a Firenze, nell'ambito del processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.

"Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutti questi anni sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità", ha scritto su X. L'ex studentessa americana aveva accusato Lumumba (poi risultato estraneo ai fatti) del delitto di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il primo novembre 2007.