Alto Adige, sciatrice 83enne cade da seggiovia e muore

Indagini in corso per capire la dinamica dell'incidente

Cosa sia esattamente successo lo chiariranno i carabinieri, intervenuti sul posto. Evidentemente non avevano fatto in tempo ad abbassare la sbarra di sicurezza. Forse una delle due donne non è riuscita a sedersi bene e l'altra ha tentato di aiutarla. A un certo momento le due sono cadute nel vuoto, finendo sulla pista da sci. L'incidente è stato osservato da alcuni sciatori che in quel momento stavano scendendo a pochi metri di distanza. L'altra sciatrice ha riportato un grave politrauma ed è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Bolzano.