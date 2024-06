Incidente mortale sulle montagne dell'Alto Adige, dove un turista austriaco di 49 anni ha perso la vita durante un'escursione in Val Pusteria. L'uomo stava scalando la Cima della Capra, quando è scivolato precipitando per 70 metri. Tra le ipotesi forse una roccia bagnata a causa delle piogge degli ultimi giorni. A dare l'allarme la moglie che si trovava con lui. Inutili i soccorsi per l'uomo. La donna è stata recuperata in stato di shock dall'elicottero e affidata ai medici.