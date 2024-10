Alto Adige, alpinista muore precipitando sulle Tre Cime di Lavaredo

Un alpinista è morto mentre partecipava a una scalata insieme ad altri compagni sulla Cima Ovest delle Tre Cime di Lavaredo, sul versante altoatesino (2.973 metri). Sul luogo sono intervenuti il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Prato alla Drava e l'elicottero di soccorso "Falco" da Pieve di Cadore, ma per l'alpinista non c'è stato nulla da fare. La guardia di finanza sta ora indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.