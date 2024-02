Altavilla, Barreca al 112: "Mi devo consegnare, mia moglie è posseduta ed è morta" | Ecco cosa diceva Kevin agli amici

Sono le prime parole di Giovanni Barreca , al 112, dopo la strage della famiglia ad Altavilla Milicia (Palermo). "Mia moglie era posseduta, in pratica è morta. Forse l’unica speranza che ho è mia figlia, perché sono dovuto scappare. I demoni stavano mangiando pure me ".

Tgcom24

Barreca "in pieno delirio mistico" Il muratore, si legge nell'ordinanza di convalida del fermo del giudice per le indagini preliminari di Palermo, Valeria Gioeli, è "in pieno delirio mistico". Con Massimo Carandente e Sabrina Fina, anche loro finiti in carcere, per giorni ha torturato e poi ucciso la moglie Antonella, i figli Emanuel di 5 anni, e Kevin, di 16 anni. Il più piccolo trovato ai piedi del letto, nella cameretta. Coperto da un telo. L'altro era nel soggiorno, legato mani e piedi dietro la schiena con una catena.

Il racconto della 17enne di Altavilla La figlia più grande, di 17 anni, stava dormendo in un'altra stanza. È ora accusata di aver partecipato agli omicidi. "Prima che venissi bendata - ha raccontato - ho visto Kevin che veniva torturato da Sabrina e Massimo", bloccato dal padre e legato dalla coppia con una catena perché aveva cercato di opporsi ai suoi aguzzini.

I messaggi in chat del 16enne a un amico di scuola: "Un demone vuole ucciderci" "Scusami, ma a casa mia c'è una guerra spirituale", scriveva pochi giorni prima il 16enne a un amico di scuola. "Sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni addosso. Sono spaventato non sai che c’è stato ieri notte in casa mia", riporta il 4 febbraio. "Fa freddo, siamo tutti accanto al fuoco e si sente il gelo. Mia fratello e mia madre erano posseduti, dicevano cose spaventosissime. Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci e ucciderci uno a uno".