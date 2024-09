Altamura, la mamma non riconosce la figlia appena partorita: è gara di solidarietà

Si chiama Laura la neonata messa al mondo due giorni fa all'ospedale della Murgia, Altamura, in provincia di Bari. Parrebbe che la mamma abbia partorito in modo anonimo la bimba di circa tre chili e che poi abbia deciso di non riconoscerla. Adesso, le sue cure sono state affidate agli operatori sanitari della struttura in attesa delle autorità competenti come previsto dalla legge.