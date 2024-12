Sono riprese in mattinata le ricerche dei due alpinisti emiliani bloccati da domenica in un canalone sul Gran Sasso. Le operazioni di soccorso, rese complesse nei giorni scorsi a causa del forte vento in quota, sono ripartite grazie al miglioramento delle condizioni meteo. E' previsto in mattinata un nuovo sorvolo della zona, mentre una squadra di soccorritori della guardia di finanza tenta un avvicinamento via terra.