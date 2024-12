Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, rischio valanghe elevato: no ricerche via terra

Squadre del soccorso alpino e della guardia di finanza si trovano a Fonte Cerreto, base della partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica pomeriggio. Nella giornata odierna si escludono eventuali tentativi via terra, in quanto il rischio valanghe è marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre in sicurezza con sci o ramponi ai piedi.