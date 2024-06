Precipita sul Gran Paradiso per 300 metri, la vittima è un alpinista italiano

E' italiana la vittima dell'incidente avvenuto sul Gran Paradiso: è un alpinista proveniente dal Veneto che, secondo i primi accertamenti, è precipitato per circa 300 metri. L'uomo era con un compagno di scalata e insieme avevano trascorso la notte al rifugio Chabod. Partiti e arrivati in cima alla parete Nord, per andare verso la vetta sono dovuti scendere per un breve tratto: proprio in questa fase, dove normalmente ci si cala con le corde doppie, è avvenuto l'incidente.