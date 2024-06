Un alpinista di Piacenza, Luca Bernini, è morto in un incidente in montagna, sul Cervino. L'escursionista, 35 anni, è precipitato dalla parete est del monte mentre stava scendendo con gli sci, probabilmente per una caduta. La vittima era un istruttore del Club alpino italiano di Piacenza. Il corpo del 35enne è stato recuperato da Air Zermatt e sull'accaduto indaga la police cantonale di Sion.