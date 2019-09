Allerta ghiacciaio, Palazzo Chigi: "Situazione sotto controllo"

Palazzo Chigi monitora costantemente la situazione del ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco, in Valle d'Aosta, e rassicura sui rischi. Dal governo fanno sapere di essere in contatto con la Regione "per avere informazioni sull'allerta per lo scioglimento del ghiacciaio" e che "dal presidente Antonio Fosson sono arrivate notizie confortanti" sulla situazione. Giuseppe Conte si prepara intanto per una visita "prossimamente" in Valle d'Aosta.