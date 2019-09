Allerta ghiacciaio, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini

Tor des Géants Monte Bianco

Dopo l'allerta per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha convocato in municipio una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. Martedì è stata emanata ordinanza in cui è stata chiusa la strada comunale.