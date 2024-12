Scatta l'allarme arancione sulla Toscana per le mareggiate in arrivo, in seguito alla nuova rapida perturbazione in transito sulla regione. L'allerta è valida dalle 18 di domenica fino alla mezzanotte e riguarda le isole, la costa da Piombino fino a Pisa e la foce dell'Arno. Secondo la Protezione civile i mari saranno agitati e la situazione migliorerà gradualmente nella giornata di lunedì. Codice giallo per vento nell'entroterra e sugli Appennini.