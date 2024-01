Alessia Pifferi, uno dei due pm rinuncia all'incarico nel processo

Rinuncia all'incarico uno dei due pm del processo ad Alessia Pifferi , accusata di omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti , nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni.

Come riporta il Corriere della Sera, il pm De Tommasi aveva stabilito per una delle psicologhe che l'interrogatorio avvenisse all'interno del carcere di Opera. L'avvocato difensore Mirko Mazzali ha però presentato istanza per sottolineare l'inusualità della sede del colloquio, evidenziando l'inopportunità di ascoltare in carcere una persona libera e chiedendo che avvenisse nell'ufficio del pm in Procura.

De Tommasi contesta alle psicologhe le ipotesi di reato di falso ideologico e favoreggiamento, sostenendo che l'atteggiamento complessivo delle professioniste nei confronti di Alessia Pifferi volesse "apparecchiare" le premesse della richiesta difensiva di perizia mentale ai giudici che la stanno processando.

Il forfait della pm Stagnaro arriva nel bel mezzo del processo e della consulenza d'ufficio affidata il 10 ottobre 2023 dalla Corte d'Assise. L'obiettivo è quello di verificare, entro fine febbraio, la "sussistenza al momento del fatto della capacità di intendere e di volere, nonché l'eventuale pericolosità sociale" di Alessia Pifferi.