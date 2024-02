Alessia Pifferi, l'avvocatessa indagata: "Non l'abbandono"

Alessia Pontenani, la legale di Alessia Pifferi accusata di omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni, risponde alle accuse del pm Francesco De Tommasi che ha intercettato per due mesi nel carcere di San Vittore i colloqui delle due psicologhe indagate con la detenuta.

"Sono stata indagata per favoreggiamento. C'è solo un intercettazione telefonica che mi riguarda con una delle due psicologhe in cui mi scambio due battute e la psicologa mi dice che sono stata brava a ottenere la perizia, tutto qua - ha commentato Alessia Pontenani - non avevo mai incontrato prima queste psicologhe, volevano solo aiutare Alessia Pifferi che ha ammesso di aver ucciso la propria bambina in una maniera terribile facendola morire di fame. Bisogna capire perché l'ha fatto, è necessario approfondire solo questo aspetto. Non c'entrano niente le psicologhe".

E conclude: "Non sono minimamente preoccupata, non ho fatto nulla di quello che esula dal mio mandato difensivo. Alessia Pifferi ha avuto timore che rinunciassi alla sua difesa ma qualora io non sia costretta non l'abbandono. È stato un tentativo maldestro quello di De Tommasi di spaventare un po' tutti".