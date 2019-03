Alessandria, cassonetti bruciati: ancora roghi nella notte

Ancora cassonetti bruciati ad Alessandria: la notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Caduti, nella frazione di Spinetta Marengo per domare fiamme che si erano sprigionate da un contenitore per la carta. E' il terzo episodio dopo quelli del 28 febbraio e del 2 marzo. I cassonetti distrutti sono sedici e i danni, secondo stime di Amag Ambiente, società partecipata comunale per l'igiene urbana, sono pari a circa 18 mila euro.