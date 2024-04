Albania, impazza il "turismo sanitario" I Una clinica di Tirana: "Check up completo? 480 euro"

Negli ospedali italiani si allungano i tempi delle liste d'attesa e così sempre più connazionali volano in Albania in cerca di cure a basso costo. Dagli interventi alle visite specialistiche fino agli esami di routine: l'inviata di "E' sempre Cartabianca" ha verificato il boom del turismo sanitario a partire dalle cliniche private della capitale Tirana. "Qui arrivano in media 50 italiani al mese che si fermano per l'intervento e poi tornano per i controlli", spiega la responsabile di un centro dove per un check up di 25 esami il costo medio non supera i 480 euro. Dal volo al soggiorno in camera singola al ciclo di esami diagnostici: per attrarre i pazienti italiani alcune cliniche private albanesi arrivano a offrire pacchetti all inclusive a metà tra la vacanza e la degenza.

"Nel prezzo è incluso anche l'autista che li preleva dall'aeroporto e li accompagna fino alla clinica", dice un responsabile. Come spiega un radiologo, gli italiani sono attratti in particolare dalla possibilità di svolgere esami ortopedici, come tac e radiografie alla colonna vertebrale o alle ginocchia. E così un day hospital al di là l'Adriatico abbatte i tempi del servizio sanitario nazionale dove l'attesa rischia di protrarsi per mesi. Non solo pazienti: l'Albania è terra di conquista per medici e anestesisti attratti dal rapporto tra stipendi e costo della vita.