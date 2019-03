Albanese ucciso e murato in casa in Brianza, i carabinieri fermano 4 italiani

I carabinieri hanno fermato tra Muggiò (in provincia di Monza), Enna e Genova quattro persone accusate di aver ucciso e murato dietro una parete Lamaj Astrit, albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013. Il corpo era stato ritrovato due mesi fa, il 15 gennaio, in un appartamento a Senago, in Brianza. I quattro fermati sono tutti italiani .

Ucciso per un furto di preziosi e per una relazione finita - Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro italiani sono accusati, in concorso tra loro in qualità di mandante ed esecutori materiali dell'omicidio maturato in ambiente delinquenziale, di omicidio e occultamento di cadavere. Stando a quanto è emerso, Astrit è stato ucciso per ritorsione per un furto di preziosi e per aver interrotto una relazione sentimentale con una persona cara a uno degli indagati. Ritorsione e vendetta, quindi.



Estraneo il proprietario dell'abitazione - I resti della vittima sono stati rinvenuti nel complesso di pregio "Villa degli Occhi" di Senago (Monza): il proprietario dell'abitazione è risultato totalmente estraneo ai fatti.