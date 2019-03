Albanese ucciso e murato in casa in Brianza, i carabinieri fermano 4 italiani

I carabinieri hanno fermato tra Muggiò (in provincia di Monza), Enna e Genova quattro persone accusate di aver ucciso e murato dietro una parete Lamaj Astrid, albanese scomparso da Genova nel gennaio 2013. Il corpo era stato ritrovato due mesi fa, il 15 gennaio, in un appartamento a Senago, in Brianza. I quattro fermati sono tutti italiani.