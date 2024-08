Alba Adriatica, fulmine sulla spiaggia piena di turisti: tre feriti, due donne gravi

L'arenile era ancora affollato: "Il cielo era nuvoloso e aveva piovigginato per qualche minuto, ma c'erano ancora tante persone. Si è sentito il boato e poi si è generato il panico, una scena apocalittica", raccontano i testimoni. Tre i feriti rimasti a terra. La più grave è una 41enne di Alba Adriatica, colpita da arresto cardiaco e rianimata sul posto con il defibrillatore. Poi è stata prelevata dall'elicottero del 118 direttamente in spiaggia e trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo, ora è in Rianimazione.