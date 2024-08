Agrigento dice basta a coppola e lupara: "Sono souvenir che esaltano la mafia"

"Ritenuto che la vendita di tali prodotti nel territorio di Agrigento mortifica la comunità agrigentina, da anni impegnata nella diffusione della cultura della legalità, si ordina il divieto di vendita di qualsiasi tipo di oggetto che inneggi, o richiami in qualunque modo e forme, alla mafia e alla criminalità organizzata", scrive il sindaco. Per le strade agrigentine la maggioranza dei venditori di souvenir ha già ritirato gli oggetti interessati: non solo indumenti con il volto crucciato di Marlon Brando e il virgolettato "Il padrino sono io", ma anche altri gadget come la rappresentazione di una stereotipata "famiglia mafiosa" con tanto di fucile a canne mozze sulle spalle. A vigilare sull'applicazione dell'ordinanza sarà la polizia municipale.