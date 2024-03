Agrigento, incendio in ospedale: morto un paziente

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di Costica Brustureanu, 53enne romeno residente a Canicattì, nell'Agrigentino in una delle stanze del reparto di Medicina dell'ospedale dove in serata è divampato l'incendio. Le fiamme sono divampate nel reparto di Medicina e si sarebbero propagate in una stanza di degenza al primo piano. I vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di spegnimento.

L'incendio sarebbe stato generato dall'accensione di una sigaretta da parte del paziente trovato morto che, durante una seduta di ossigenoterapia alla quale era sottoposto, avrebbe tolto la mascherina, accendendo la sigaretta e provocando l'esplosione della macchina che erogava l'ossigeno. Gli altri ricoverati nel reparto sono stati evacuati e trasferiti nelle sale del pronto soccorso.