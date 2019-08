Agrigento, movimento giunto su un viadotto: danni alle auto

Numerose auto hanno subito danni a causa del movimento di un giunto su un viadotto della statale 640 Porto Empedocle-Caltanissetta, nel territorio comunale di Racalmuto, in provincia di Agrigento. Il giunto ha creato un gradino sulla sede stradale e al buio non era visibile. Le auto hanno riportato danni prevalentemente alle gomme e ai cerchioni. Non si registrano invece danni a persone.