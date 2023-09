Agrigento, grandinata devastante su San Biagio Platani: danni pesantissimi

Fotogallery - Alessia Pifferi in aula per il processo per l'omicidio della figlia Diana

Forte pioggia e allagamenti a Palermo e in provincia Strade allagate in provincia e nel capoluogo dopo l'intenso temporale delle ultime ore. A Bagheria si è allagato il sottopasso di viale Bagnera. I vigili urbani sono intervenuti sia nel sottopasso che lungo corso Baldassarre Scaduto, i due luoghi nevralgici dove con le forti, improvvise e abbondanti piogge si verificano gli allagamenti. Dopo gli interventi del Comune le situazioni di pericolo sono state rimosse compresi i rifiuti che sono stati trasportati dalla forza del'acqua. Non ci sono stati danni a cose o persone.

Allagamenti anche a Palermo nella zona di via Ernesto Basile dove sono saltati alcuni tombini. Allagato corso Re Ruggero nei pressi di villa d'Orleans, in corso Alberto Amedeo, in via Ugo La Malfa, in via Messina Marine, in via Francesco Crisp, in piazza Indipendenza.