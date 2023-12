Palma di Montechiaro (Agrigento), donna sfregiata al volto dal marito con l'acido

La ricostruzione dei fatti

In mattinata la donna è andata nella sua ex abitazione, in via Tiepolo, per prendere dei vestiti e il marito (i due sono ancora formalmente sposati), si è nascosto dietro la porta e quando la donna ha varcato l'uscio le ha gettato l'acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione, durante la quale l'acido si è riversato sulle mani dell'uomo, un noto pregiudicato, che è ora ricoverato al centro Grandi ustioni dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania.