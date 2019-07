Agrigento, bloccati 33 migranti fuggiti dopo lo sbarco

Sono 33 i migranti, in gran parte tunisini e algerini, rintracciati dai carabinieri in provincia di Agrigento, scappati dopo lo sbarco sulla spiaggia di Pietre Cadute, tra i bagnanti che affollavano l'arenile. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciare eventuali altri migranti. L'imbarcazione che i migranti hanno utilizzato, uno scafo di circa 10 metri, è rimasta sulla spiaggia.