Un uomo è stato ucciso in un agguato in centro a Saronno (Varese). I carabinieri, che conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, mantengono il riserbo sul possibile movente. La vittima, di origini straniere, sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembra un regolamento di conti. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.