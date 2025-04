Agguato a Marano (Napoli), uomo ucciso vicino a una scuola

Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, in provincia di Napoli, a poca distanza da una scuola. La vittima era in auto, una Bmw bianca, quando è stata raggiunta da diversi colpi di pistola, in via Marano-Pianura. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare la dinamica del delitto.