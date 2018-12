Agguato a Pesaro, la vedova della vittima: "Non avevamo chiesto lo stop alla protezione"

Non sarebbe vero dunque che la vittima avrebbe voluto lasciare il programma di protezione. La procura marchigiana non avrebbe avuto comunicazione in tal senso. Mentre si cercano ancora i due sicari scappati per le vie del centro di Pesaro, le indagini stanno valutando i recenti spostamenti della vittima. Più volte l'uomo si era spostato in Francia passando dalla Corsica per affari con alcuni parenti, ma senza chiedere le autorizzazioni obbligatorie per chi vive sotto tutela.