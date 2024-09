Aggressioni al policlinico di Foggia, il direttore: "Così finiremo per chiudere il pronto soccorso"

Dopo l'escalation di violenza ai danni del personale sanitario del policlinico Riuniti di Foggia, con tre aggressioni nel giro di pochi giorni, il direttore generale Giuseppe Pasqualone lancia l'allarme: "Se continuiamo così finiremo per chiudere il pronto soccorso perché rimarremo senza medici, infermieri e operatori sanitari", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa. "Il mio appello - ha aggiunto - è al rispetto del personale in servizio perché è bravo e lo dicono i dati a livello nazionale. Il policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori in Italia. In pronto soccorso si lavora in condizioni difficili, abbiamo un organico dimezzato, non riusciamo a recuperare medici e i cittadini che arrivano in condizioni non gravi devono aspettare, devono avere pazienza".