Aggressioni ai medici, in tutti i pronto soccorso di Milano arriva il pulsante di allerta

Per contrastare l'aumento delle aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario, in tutti i pronto soccorso di Milano arriva il pulsante di allerta.

Il sistema permette di contattare immediatamente il 112 quando gli operatori sanitari si trovano in una situazione di pericolo ma non hanno tempo e modo di contattare il numero unico per l'emergenza. Testato in cinque strutture della città, verrà installato prima nella Città metropolitana per poi arrivare anche in Brianza e a Lodi. Lo riporta La Repubblica.