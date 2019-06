Aggressione Cinema America, quattro persone identificate dalla polizia

Gli identificati dalla Digos di Roma sono quattro ragazzi maggiorenni. Per gli investigatori facevano parte di un gruppo di sette o otto persone. Le indagini della Digos vanno avanti per risalire agli altri responsabili dell'aggressione.



Salvini: nessuna tolleranza per i violenti - "Gli altri chiacchierano, ministero e forze dell'ordine fanno i fatti. Felice che la Polizia abbia identificato alcuni presunti aggressori di Roma, che avevano malmenato un gruppo di giovani con la maglietta del cinema America". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ribadendo che non ci sara' "nessuna tolleranza per i violenti".