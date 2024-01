Agcom, pubblicate le linee guida per gli influencer: previste maxi multe

Dall'Agcom arrivano le linee guida sugli influencer.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato online le disposizioni, approvate il 10 gennaio all'unanimità. Esse obbligano i content creator al rispetto del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, in particolare delle norme su trasparenza e correttezza dell'informazione, tutela dei minori e diritti della persona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e product placement. Sono soggetti alle nuove regole gli influencer con almeno un milione di follower e un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.